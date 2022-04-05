Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların bahar bakımını gerçekleştirmeye başladı.

Kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha yeşil ve ferah bir Adıyaman için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklarda, orta refüjlerde temizlik ve ağaç budama, kaldırım ve peyzaj çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gayretle çalışan tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA