Adıyaman Belediyesi'nin hedefi 'Uluslararası Standartlarda' hizmet vermek

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin temel sorunlarını ortadan kaldırmak ve Adıyaman Belediyesi'nin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi için çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimlere olanak sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon, İç Tetkik, Riskle Tabanlı Proses Eğitimleri verilmeye başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon, İç Tetkik, Riskle Tabanlı Proses eğitimleri 25 müdürlüğümüzün katılımıyla başladı. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz Koordinesinde gerçekleştirilen programda TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş ve TSE Adıyaman İl Müdürü Jülide Başsürücü tarafından verilen eğitimler sonucunda Belediyemize TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemini kurarak kalite belgesini alıp belediyemiz tarafından uluslararası standartların şartlarında hizmet vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca, Kahramanmaraş'ta devam eden eğitimlerin 5 gün süreceğini sözlerine ekledi.