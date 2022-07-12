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Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi

Adıyaman'da kurban kesecek durumda olmayan 13 aileye hayırsever vatandaşların da destekleriyle kurbanlık sürprizi yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri için bayram süresince görevi başında olan personelini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

12 Temmuz 2022 Salı 15:43
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Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir çalışma temposu ortaya koyan Adıyaman Belediyesi tarafından bayram süresince görev yapmaları için oluşturulan ekipleri görev sahalarında ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, personelinin bayramını kutlayıp, kolaylıklar diledi.
Bayram süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi amacıyla 153 Çağrı Merkezi, İtfaiye, Zabıta, Veteriner, Temizlik ve Mezarlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekiplere yaptığı ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Bayram boyunca mesai gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı 153 Çağrı Merkezi başta olmak üzere, İtfaiye, Zabıta, Veteriner, Temizlik ve Mezarlık İşleri müdürlüklerimizde görevli personelimiz ile hayvan pazarındaki vatandaşlarımızla bayramlaştık. İlimizin her bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Kurban kesim ve satış alanlarında temizlik çalışması
Özellikle kurban satış ve kesim alanlarında bayram süresince yoğun bir temizlik işlemi sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz kesim ve satış alanları başta olmak üzere şehir genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını ivedi bir şekilde tamamladı. Halkımızın sağlığı için temizlik çalışmamız bayram süresince devam etti" diye konuştu.
Kurban kesemeyen 13 aileye anlamlı sürpriz
Kurban kesmek isteyip de kesme gücü olmayan vatandaşları da unutmayan Adıyaman Belediyesi, hayır sahiplerin desteğiyle bayram öncesi 13 aileye kurbanlık dağıttı.
Maddi durumu yetersiz olduğu için kurban kesemeyen ailelere yapılan kurbanlıkları kendi eliyle dağıtan Başkan Kılınç, "Hayırseverler vatandaşlarımızın desteğiyle daha önceden belirlenen ailelerimizin kapısını çat kapı çalarak ziyaret ettik ve onlar için alınan kurbanlıkları kendilerine hediye ettik. Bu sürprizimiz ailelerimiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.
Kurbanlık hediye edilen vatandaşlar ise yapılan güzel sürprizden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Gerçekten çok mutlu olduk. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun ve hayırlarını kabul etsin inşallah. Bu sürprizden dolayı bu bayram bizim için ayrı bir anlama kavuştu. Başkanımızın ayağına, yüreğine sağlık, iyi ki varlar. İyi ki gelip kapımızı çaldılar" diyerek duygularını ifade etti.

 

Kaynak: PHA
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