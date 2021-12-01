Adıyaman Belediyesi’nden vatandaşlara 5 bin fidan - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde gerçekleşen programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, programda yaptığı açıklamasında; “Orman Müdürlüğüne ve Çevre Şehircilik müdürlüğüne teşekkür ederim bizlere bu konuda destek verdiler. Daha iyi bir Adıyaman noktasında var gücümüz ile çalışıyoruz. Yeşil biliyorsunuz hem oksijen alma konusunda hem de psikolojik olarak insanlarımızı rahatlaması açısından daha güzel yaşanabilir bir çevre ve güzel bir Adıyaman açısından var gücümüz ile çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımıza 2 bin 500 çam fıstığı ve 2 bin 500 adette badem ve meyve ağacı fidanı dağıtıyoruz. Hem kuşlarımızın ve hayvanlarımızın da faydalanabileceği hem de insanlarımızın da faydalanabileceği meyveleri tercih ettik. Bu ağaçlarımızın dikilecek yerleri ne kadar arttırabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Program fidanların vatandaşlara verilmesiyle sona erdi.

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