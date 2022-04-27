Adıyaman Belediyesi'nden, Sevgi Evlerindeki çocuklara bayramlık

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 30 çocuğu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giydirdi.

Gerçekleştirilen destekle ilgili konuşan yetkililer, Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 7'si erkek, 23'ü kız olmak üzere 30 çocuğumuza Hayır Çarşımızdan bayramlık hediye ederek, giydirdik" diyerek bilgi verdi.

Çocuklar ve Sevgi Evleri yetkilileri de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.