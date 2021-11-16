Adıyaman Belediyesi’nden kurumlar arası güç birliği

Başkan Kılınç, Adıyamanlıların yararına olacak her projeye destek verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada kurumlar arasında yapılan koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Yaptığımız görüşmede belediyemizin ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirilebileceği ortak projeler ve işbirlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.