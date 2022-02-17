Adıyaman Belediyesi'nden KDV indirimi

Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda malzemelerinde uygulanması talimatını verdiği KDV indirimi kararını içme suyuna uygulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yapılacak olan indirim ile birlikte su tüketim bedelinde 8 olan KDV oranı bundan sonra yüzde 1 olarak hesaplanacak.