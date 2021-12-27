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Adıyaman Belediyesinden Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri çalıştayı

Adıyaman Belediyesi personeline yönelik TSE İSO 9001-2015 Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri eğitim çalıştayı düzenledi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:16
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Adıyaman Belediyesinden Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri çalıştayı

Adıyaman Belediyesi, personeline yönelik eğitimlere ara vermeden devam ediyor.Son olarak, TSE İSO 9001-2015 Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri eğitim çalıştayına ev sahipliği yapan Adıyaman Belediyesi'nin eğitim programına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da katıldı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin başında söz alan Başkan Kılınç, kaliteli ve vatandaşa yönelik bir yönetim için eğitimlerin önemine dikkat çekerek, bu tarz eğitim programlarını arttırarak devam edeceklerini ifade etti.Daha sonra söz alan TSE uzmanları, belediye personeline TSE İSO 9001-2015 Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler verdi.

 

Kaynak: PHA
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