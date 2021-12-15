Adıyaman Belediyesi’nden kadınlara yönelik eğitim

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınlara yönelik 'Kadın Sağlığı' konulu eğitim programı düzenlendi.Adıyaman Beleidyesi Kadın Danışma Merkezi'bnde gerçekleşen programa konuşmacı olarak katılan Doktor Münihe Yücel, katılımcılara 'Kadın Sağlığı' konusunda bilgiler verdi.Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Münihe Yücel tarafından verilen eğitimlere katılan kadınlar ise kendilerine böyle bir imkanı sunan Adıyaman Belediyesi yetkilerine ve Uzman Doktor Münihe Yücel'e teşekkür etti.