Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi

Adıyaman'da altyapıyı baştan sona yenilemek için çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarındaki çalışmaları da trafiği aksatmamak için gece gerçekleştirdi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, personelleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarı kuzey servis yolunda bulunan kanalizasyon hattını yenildiklerini ve dere ıslah çalışmaları kapsamındaki hatta bağlantısını sağladıklarını söyleyerek, "Şehrimizi sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşturmak için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Dere Islah çalışmaları devam eden çırçır deresi ile Atatürk Bulvarı bağlantı hattı, Karayolları asfaltlama öncesi bulvarda kazı yaparak 800'lük boru yeniliyoruz" diye konuştu.