Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü ile önemli caddeleri birbirine bağlayan konumda bulunan TPAO kavşağında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca kavşakta bulunan ve engel teşkil eden trafonun taşıma ve yıkım işlemlerini de gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyip, alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, "Türkiye Petrolleri kavşağındaki düzenleme ve genişletme çalışmaları yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Kısa süre içerisinde kavşaktaki yol genişletme çalışması sonrası engel teşkil eden trafonun taşıma ve yıkım işlemlerini gerçekleştiren arkadaşlarımız, yolu bir an önce yeniden hizmete açmak için ivedi bir şekilde asfalt serimine de başladı. Yaptığımız bu yol genişletme çalışması ile bölgedeki trafik yoğunluğunu bir nebze olsun azaltmış olacağız inşallah" diye konuştu.

Ekipler, kısa süre içerisinde genişletme ve düzenleme çalışmalarını tamamladıkları kavşağın asfaltlama çalışmalarını da gece geç saatlere kadar sürdürdü.