Adıyaman Belediyesinden 'engelli oteli' projesi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellilerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunların tüm insanlığın sorunu olduğunu belirterek, Adıyaman Belediyesi olarak hem engelli vatandaşlar için hem de onların yakınları için yeni projeler hazırladıklarını müjdeledi.

Başkan Kılınç mesajının devamında, engelli vatandaşların üretici olarak topluma kazandırılmaları için belediye bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi’nin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz birer parçasıdır. Onlar için son yıllarda gerek yerelde gerekse genelde birçok önemli projeler hayata geçirildi. Bizde Adıyaman Belediyesi olarak her projemizde ilimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızı düşünerek eklemeler yapıyor, onlara yönelik yeni projeler hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Engelsiz Ulaşım Aracı’mızı ve ‘sesli Kütüphane’yi hizmete koyarak, Engelsiz Yaşam, Beceri Uygulama Merkezi’mizde her yıl yüzlerce öğrencilerimize eğitim vererek, yaptığımız yol ve kaldırımları engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri şekilde düzenleyerek, trafikte mevcut trafik ışıklarının yerine engellilerimiz için daha uygun olan sesli ışıkları hizmete koyarak, şehir içi otobüslerimizi alırken engelli vatandaşlarımıza uygunluğuna özen göstererek bu kardeşlerimize verdiğimiz kıymeti ortaya koyduk.” diye konuştu.

“Engelli̇ oteli̇ projesi̇ni̇ hayata geçi̇rmek i̇stiyoruz”

Engellilere yönelik projelerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Bu çalışmalarımıza ek olarak şimdi de "Engelli oteli" projesini hizmete koymayı hedefliyoruz. Bunun için bazı hayırsever vatandaşlarımızla görüşmelerimiz oldu. Eğer katkı sunarlarsa onlarla, katkı sunulmazsa da Adıyaman Belediyesi olarak bir bu projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu projenin amacı, hem engelli bireylerin farklı bir gün geçirmelerini sağlayan, hem de bu bireylerle ilgilenen ailelerin bir gün bile olsa dinlenmelerine, rahat etmelerine olanak sağlamak.” şeklinde bilgi verdi.

“Elbette ki bunlar engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yetmez” diyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Engelli vatandaşlarımızın her türlü alanda ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik düzeylerini artırmak sadece bizim değil, aslında tüm toplumun görevidir. Bugün engelli vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşaması, hayat kalitelerinin artırılması konusunda yapacak olduğumuz her çalışmanın kendimiz, ailemiz, yakınlarımız içinde bir yatırım olduğunu unutmamak gerekir. Unutmayalım ki her sağlıklı birey engelli adayıdır. Bu anlamlı günde tüm engelli vatandaşlarımızın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, ömür boyu mutlu bir yaşam dilerim.”