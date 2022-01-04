Adıyaman Belediyesi’nden ağaçlara kış bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı.Kış mevsimi dolayısıyla kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için budama işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen yetkililer, bu işlem ile ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebileceklerini dile getirdi.Yetkililer, şehir genelinde sürdürdükleri çalışmaları son olarak Karapınar Caddesinde gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyerek çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: PHA