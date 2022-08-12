Adıyaman Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure ikramı - Videolu Haber

Her yıl Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenleyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da Demokrasi Parkı önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Ramazan Oruç ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'in de katılımıyla gerçekleştirilen aşure ikramında konuşan Başkan Yardımcısı Ayaz, toplam 5 bin kişilik aşurenin vatandaşlara ikram edildiğini söyledi.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Parkı'nda binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin” dedi.

Vatandaşlar ise yapılan ikramdan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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