Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere destek paralarını yatırıyor

Geçen yıl üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere kayıt desteğinde bulunan Adıyaman Belediyesi, bu yıl da desteğine devam etti.

Daha önce Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen karar gereğince, Adıyaman il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ikamet edip, 2022 yılı YKS sınavında başarılı olarak herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan ve bu yönde başvuruda bulunan öğrencilere bir defaya mahsus yol ve kayıt yardımı adı altında nakdi yardım yapacağını açıklayan Adıyaman Belediyesi, paraları öğrencilerin hesabına yatırmaya başladı.

Alınan karar doğrultusunda 2022 YKS'de ilk 10 bine giren 110 öğrenciye 3 bin TL'den toplam 330 bin TL, 10 bin ile 20 bin arasında yer alan 137 öğrenciye 2 bin TL'den toplam 274 bin TL, 20 bin ile 30 bin arasında bulunan 127 öğrenciye bin 500 TL'den toplam 190 bin 500 TL ve 30 bin birin üzerinde sıralamaya girerek herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan bin 69 öğrenciye de bin TL'den toplam 1 milyon 69 bin TL nakdi destek yapılacağını açıklayan sorumlular, Adıyaman Belediyesi tarafından toplamda da 1 milyon 863 bin 500 TL''lik bir destekte bulunulacağını ifade etti.