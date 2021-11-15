Adıyaman Belediyesi ‘Tam Bana Göre Festival’de

Adıyaman Belediyesi, 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı ‘Tam Bana Göre Festival’ adlı organizasyonda Adıyaman’ın güzelliklerini ve değerlerini tanıtacak.

Tüm Türkiye’den gençleri ağırlayacak festivalde il belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle birlikte Adıyaman Belediyesi’nin de stant açacağını açıklayan yetkililer, bu festivali fırsat bilerek, Adıyaman’ın eşsiz kültürünü ve turizm değerlerini sergileyip, katılımcılara Adıyaman’ın yöresel ürünlerinden ikram edeceklerini ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’da, Ankara’da düzenlenecek olan böylesine kapsamlı organizasyonunda Adıyaman adına yer alacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyaman Belediyesi olarak davet üzerine biz de Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde olacağız. 16 Kasım’da birbirinden önemli değerlerimizi ve çiğköfte başta olmak üzere tüm lezzetlerimizi Ankara’ya taşıyacağız. Tüm misafirlerimizi standımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.