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Adıyaman Belediyesi önemli projelere öncü olmaya devam ediyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi'nin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı olan Erasmus+ kapsamında Almanya ve Yunanistan'dan ortaklarla birlikte yürüttüğü 'Saving Our Planet: Gezegenimizi Koruyalım' adlı AB projesinin son toplantısı Adıyaman'da yapıldı.

20 Eylül 2022 Salı 15:41
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Adıyaman Belediyesi önemli projelere öncü olmaya devam ediyor - Videolu Haber

Uluslararası projelerde öncü olan çevre dostu Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ kapsamında 'Saving Our Planet: Gezegenimizi Koruyalım' adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında yurt dışından gelen misafirlerini Adıyaman'da ağırladı.
Tarihi Tuz Hanı'nda Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, proje ortakları olan Almanya ve Yunanistan'dan misafirler ile projeden yararlanan engelli vatandaşlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kılınç, daha önce proje kapsamında Almanya'ya giderek ortaklarla yaptığı görüşmenin Türkiye ayağını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, proje hakkında şu bilgileri verdi:
"Projenin doğrudan grubu çoğunlukla genç ve toplu hizmetlere erişimi kısıtlı fiziksel engelli vatandaşlarımızdır. Amacı ise çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele, dijital beceri geliştirme, erişilebilirliği iyileştirmek ve çevrenin korunmasına katkı sunmaktır. Bunun yanında, yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri ve yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak, vatandaşların çevrenin korunması ile ilgili konularda farkındalık oluşturma ve vatandaşların çevreye olan olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan projemiz oldukça verimli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"Adıyaman Belediyesini tebrik ediyorum"
Belediye Başkanı Kılınç'tan sonra sahneye davet edilen Vali Mahmut Çuhadar ise böyle anlamlı projelerle şehre, ülkeye ve dünyaya karşı büyük bir sorumluluk örneği sergileyen Adıyaman Belediyesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında,"Gezegenimizi Kurtaralım' projesinin ana fikri oldukça ilgi çekici. Bu proje, herkesin çevre alışkanlıkları ve yaşam tarzı hakkında daha fazla düşünmesini sağlıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi hayatımızda önemli etkiler bırakacak olan konular hakkında farkındalık oluşturan bu projenin en büyük ayağında engelli, vatandaşlarımızın bulunması da ayrıca anlamlı bir durum. Böyle anlamlı projelerin her zaman içinde olan Adıyaman Belediye Başkanımız nezdinde tüm belediye yetkililerini ve emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri proje eğitimlerine katılan eğitmenlere ve kursiyerlere katılım belgesi takdim ederek, toplu fotoğraf çektirdi.
Alman ve Yunan misafirler Adıyaman'a hayran kaldı
Daha önce Almanya'da gerçekleştirilen ulus ötesi proje toplantısının ikincisi için geldikleri Adıyaman'da düzenlenen program sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret eden Alman ve Yunan misafirler, Adıyaman'a olan hayranlıklarını dile getirdiler.
Misafirler burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, Almanya ve Yunanistan ülkelerindeki gönüllü gruplar arasında etkin bir işbirliği ve iletişim ağı kurulmasını sağlayan Gezegenimizi Koruyalım projesi kapsamında geldiğimiz Adıyaman'a hayran kaldık. Tarihi, doğası, kültürü ve en önemlisi de misafirperverliğiyle muhteşem bir yer olan Adıyaman'ın bu zenginliklerini ülkemize döndüğümüzde de anlatacağız. Bu güzel misafirperverlik için Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Başkan Kılınç ise Başvuru sahibi Brainymotion AG-Almanya olan ve kısa adı SaveourPLA.net olarak belirlenen ve Türkiye'den Adıyaman Belediyesi ile birlikte Yunanistan'dan K.MiliosAndSia OE'nin ortaklığında uygulanan proje kapsamında Adıyaman'da ağırladıkları misafirlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine şehre has çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 20.09.2022 15:50
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