Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediye tarafından sürdürülen ve planlanan projeleri değerlendirmek üzere ekibiyle bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ekibini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'a daha güzel hizmetler sunmak olduğunu söyledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, çalışmaları devam eden ve planlaması gerçekleştirilen yeni projelerin değerlendirildiğini dile getirdi.

Kaynak: PHA