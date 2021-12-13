Adıyaman Belediyesi'nin önemli yatırımı hizmet vermeye başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında kurulan asfalt plenti inşaatı tamamlandı. Deneme üretimi gerçekleştirilen 42 dönümlük alan üzerine kurulan tesiste saatte 240 ton asfalt üretimi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliği’nin Kuruçay Mevkiinde bulunan asfalt tesisi civarındaki alanda kurulan tesis ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu yatırımla Adıyaman Belediyesi’nin artık kendi asfaltını kendisinin üreteceğini ve bu şekilde asfalt giderinde yüzde 40 civarında bir kar elde edileceğini söyledi.

Daha az maliyetle daha çok iş yapabilmek için hayata geçirilen bu projenin Adıyaman'a hayırlı olmasını da dileyen Başkan Kılınç, "Günümüz teknolojisinin en iyi asfalt plent tesisini Adıyaman'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizin deneme üretimi son aşamasına geldi. Yakın bir zamanda ilimizde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım sorunu kalmayacak. Adıyaman’ımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek tesisin son durumu hakkında bilgi verdi.

Toplam maliyeti 1 milyon Euro olan tesisin tam kapasite ile çalıştığı durumlarda saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirebilecek olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu tesisimiz sayesinde belediyemiz asfalt giderlerini yüzde 40 oranında düşürecek. Bundan dolayı bu yatırım şehrimiz için oldukça önemli denebilir."

Kaynak: PHA