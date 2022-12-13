Adıyaman Belediyesi'nden 'Kalite Yönetim Sistemleri' çalıştayı

Adıyaman Belediyesi, personeline yönelik eğitimlere ara vermeden devam ediyor.

Son olarak, TSE İSO 9001-2015 Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri eğitim çalıştayına ev sahipliği yapan Adıyaman Belediyesi'nin eğitim programına belediyedeki birimlerde ilgili görevliler katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin başında söz alan Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Abdullah Çelenk, kaliteli ve vatandaşa yönelik bir yönetim için eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Daha sonra söz alan TSE uzmanları, belediye personeline TSE Belgesi başvurusu öncesi gelinen noktada yapılan çalışmalar ve hazırlanan dokümanların kontrolü amacıyla TSE İSO 9001-2015 Kalite Belgesi Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: PHA