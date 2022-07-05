Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

Adıyaman için hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı öncesi yapılacak çalışmalar hakkında bilgi almak ve gerekli talimatlarda bulunmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumlularıyla bir araya geldi.

Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyarette müdürlüğün çalışma programı hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, temiz bir Adıyaman için gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu ziyaretleri Kurban Bayramı öncesi sıklaştırdık. Bu vesileyle bugün bir araya geldiğimiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde sorumlu arkadaşlarımızı ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi yapılacak çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.