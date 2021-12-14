Adıyaman Belediyesi Kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen önemli bir yatırım olan Kuruçay alanındaki asfalt plentinde üretilen asfalt yolla buluşmaya başladı.

Kısa süre önce deneme üretimi gerçekleştirilen 42 dönümlük alan üzerindeki tesiste saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, artık asfalt sorunu yaşamadan ve maliyeti minimuma indirerek, şehrin asfaltını yenileyebileceklerini müjdeledi.

Adıyaman Belediyesi’nin kendisine ait olan tesis sayesinde artık asfalt giderlerinde yüzde 40 civarında bir kâr elde edileceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, "Daha az maliyetle daha çok iş yapabilmek için hayata geçirilen bu projemizin ilk asfaltını yolla buluşturduk. Günümüz teknolojisinin en iyi asfalt plenti olma özelliğini de bulunduran tesisimizi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu tesis ile birlikte en kısa zamanda ilimizde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım sorunu tamamen ortadan kalkacak şeklinde konuştu.