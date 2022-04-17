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Adıyaman Belediyesi ile AB'den engellilere eğitim - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi ile Avrupa Birliği işbirliğinde yürütülen 'Gezegenimizi Koruyoruz' projesi kapsamında ildeki engelli vatandaşlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

17 Nisan 2022 Pazar 15:12
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Adıyaman Belediyesi ile AB'den engellilere eğitim - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ kapsamında yürütülen 'Gezegenimizi Koruyoruz' adlı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde ildeki engellilere yönelik eğitim programı düzenlendi.
Adıyaman Belediyesi'nin Almanya Brainymotion AG işbirliğinde gerçekleştirdiği ve Avrupa Birliği'nin de finans desteği sağladığı projenin eğitim programı özel bir otelde gerçekleştirildi. Proje kapsamında 2021 yılı Aralık ayında Almanya'ya giderek ilgili kuruluşları ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da katılarak, eğitim alan vatandaşlarla birlikte iftar yaptığı program yoğun ilgi gördü.
Eğitimler sonunda düzenlenen iftar programında kısa bir konuşma yapan Başkan Kılınç, proje hakkında bilgi vererek, "Başta engelli bireyler olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak, dijital imkanlarla eğitim hizmetlerine ulaşımını sağlamak ve çevre duyarlılığını oluşturmak amacını taşıyan projemizin ilk safhası engelli bireylere verilen eğitimle başladı. Proje kapsamında Aralık ayında Almanya'ya giderek, ilgili kuruluşlarda temaslarda bulunmuştuk. Dünyada bu alandaki iyi örnekleri inceleyip ilimizde yapılacaklara dair raporlar oluşturduk. Belediye olarak başta 'Engelli Oteli' olmak üzere birçok çalışmanın altyapısına dair fikir alışverişinde bulunulmuş oldu" dedi.
'Gezegenimizi Koruyoruz' projesi; çevrimiçi eğitimler, kamu kuruluşları için yapılacak farkındalık konferansları ve Almanya'dan Adıyaman'a gelecek heyetlerin temasları ile devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, emeği geçenlere ve davete icabet eden herkese teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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