Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Şehrin temel sorunları üzerinde yoğun çalışmalar ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, asfalt sezonunun başlaması ile çalışmalarına hız verdi.

Kısa süre önce hizmete açtığı kendisine ait asfalt plentinde ürettiği asfaltları kullandığı çalışmaların ilkini Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi güneyinde gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda yapılacağını dile getirdi.

Vatandaşlar ise ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarılmaya başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: PHA