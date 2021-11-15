Adıyaman Belediyesi araç parkını genişletti

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımının daha da geliştirilmesi amacıyla kısa süre önce belediyenin araç filosuna dahil edilen 5 yeni otobüs dualar ve kesilen kurbanla seferlere başladı.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen dua merasimine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve şoförler katıldı.

“Belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL’lik bir yatırım yaptık”

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeni araçların tüm hemşerilerine hayırlı olmasını dileyerek, “Önceliğimiz hizmet ve insandır. Bundan dolayı insanlarımız için son bir yılda belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Daha konforlu ve güvenli hizmetlere imza atmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, araç filomuza dahil edilen 5 yeni otobüsümüz daha halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu otobüslerle birlikte daha önce 40 olan belediye otobüs sayımız, 45’e yükselmiş oldu. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşı’nın duası ve kesilen kurbanla yeni otobüsler kontak çalıştırdı.