Adıyaman Belediyesi Araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Daha hızlı ve kaliteli çalışmalara imza atmak için araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, 2 önemli aracı daha filosuna dahil etti.

3 buçuk yılda araç filosuna yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırım yapan Adıyaman Belediyesi, bu kez filosuna paletli ekskavatör ile yama silindir araçlarını dahil etti.

Yeni alınan araçları inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeni araçları filolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Daha kaliteli hizmet için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 buçuk yılda araç filomuza 150 milyon liralık yatırım yaptık. Bugün de filomuza dahil olan paletli ekskavatör ve yama silindiri araçlarını inceledik. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yeni araçlar ilgili birimlere teslim edildi.