Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Videolu Haber

"Hukuk devleti ve avukatlık mesleğini sorunlar ile karşılıyoruz"

Açılış programı sonrası konuşan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan,"2022-2023 adli yılın hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğini sorunlar ile karşılıyoruz. Adli yıl mesleğimize, avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği tüm yanlışlığına rağmen kurulan baroların eşitsiz bir şekilde desteklendiği hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarıyla inanılmaz boyutlara ulaştığı bir iklimde başlamaktadır"dedi.

"Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insan onuru ve insandır"

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise,"Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni adli yıl yeni çalışma dönemi başlıyor. Yeni adli yılbaşında olduğu gibi bugünde heyecanlıyız ve mutluyuz. Hepimizin bildiği gibi adliyeler adalet duygusunun ikametgâhıdır. Yargı milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insan onuru ve insandır. Bu adli yılda da hukukun üstünlüğünü tahkim etmek adalete erişimi güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

"Devleti ayakta tutan en büyük şey adalettir"

Çok kutsal bir görev olduğunu ve neye mal olursa olsun gereğini yapmak lazım olduğunu söyleyen

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Devletimizin temeli adalettir. Bu söylemi herkes biliyor. Adalet olmasa devletin ayakta durması zordur. Devleti ayakta tutan en büyük şey adalettir. Eğitiminiz, sağlığınız eğer adaletiniz güçlü değilse ekonominiz, savunma sanayiniz güçlü olmaz. Tabi bizim kültürümüzde her kesimde şu var adalet isteriz. Ama bana geldiği zaman bana bir ayrıcalık tanıyın diyen bir kültüre sahibiz ne yazık ki; sadece söylemde değil pratikte de bunları yerine getirmemiz lazım. Adli açından hakimlerin kararları açısından aslında biraz sağlıkçılara ve hekimlere karar verme noktasında benzettirme yapıyorum. Biz bir hastandan filim veya tahliline göre karar vermeyin deriz. Her zaman deriz hastayı bir görelim diye dolayısı ile yargıda da bakıyorum gerek sağlıkta gerek adli işlerde sadece kitabı bilgiler dışında o pratik hayatı insanları bizzat görme ve ona göre karar verilmesi düşüncesindeyim. O yüzden çok kutsal bir görev neye mal olursa olsun gereğini yapmak lazım" şeklinde konuştu.

"Adaleti sağlamakla görevli olanların siyasetten gelen mesajlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor"

İçinde bulunduğumuz bu sistem adaleti maalesef tutukladı diyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere,"Bu konuda hepimizin samimiyetle, şapkayı önümüze koyup düşünmesi lazım. Neden bu hale geldi? Bir tarafta büyük bir emekle fedakârlıkla çalışan hâkimlerimiz, savcılarımız, adliye çalışanları bir tarafta ise adalete kara lekeler düşüren kararlar. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Adaleti sağlamakla görevli olan hâkimlerimizin siyasetten gelen mesajlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor. Dosya neyse, delil neyse, anayasa neyse kanun neyse ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bu şekilde hareket ederlerse o zaman ülkemiz gerçekten adalet noktasında hak ettiği yere gelir."dedi.

"Avukatlar çok büyük sorunlarla karşı karşıya"

Avukatların sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tutdere,"Yargının en büyük parçası avukatlarımız da çok büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Özellikle son dönemde mecliste çıkan avukatlık mesleğini gerçekten itibarsızlaştıran bir takım kanunlar oldu. Biz bu kanunlara karşı gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Barolar da bu konuda itirazlarını yapmıştı. Tüm baro başkanları, görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun büyük bir mutabakatla bu yasanın avukatlık mesleğini, savunmayı etkisizleştireceğini söylemişlerdi. Ancak meclisteki çoğunluk buna uymadı, barolar bölündü. Mesleğe yeni başlayan stajyerlerin, genç avukatların ve kıdemli avukatların hepsinin sorunları var. Avukatların ekonomik sorunları var, mesleklerini icrada karşılaştıkları sorunlar var. Bu sorunların hepsinin farkındayız. Bu sorunların çözümünün gerçek bir hukuk devletiyle, hukukun tam anlamıyla tecelli etmesiyle mümkün olacağının da farkındayız. Bunu sağlayacağız."şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Adalet sistemimiz her zamankinden çok daha güçlüdür ve her zamankinden daha güzel durumdadır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ise şunları söyledi:

"Yine bir adli açılış ile birlikteyiz 2022-2023 adli yıl açılışı elbette burada sorunlar tartışılacak ama herşeyden önce asıl olan millet, asıl olan memleket asıl olan adaletin tecellisi hepimizin gayretti odur. Tabi mülkün temeli adalettir, adaletin temeli de insan hakkıdır. Gerçek manada insan hakları olması adına mercilerimiz ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Nereden nerelere geldik şu merdiven altı adliye tesislerinden adliye saraylarına vicdanları ile cüzdanları arasında kalan hakim ve savcılar ve avukatlardan ne kadar bilgi ve donanımlı olan kişilere geldi. Geçtiğimiz yıl itibariyle yargı reformu, insan hakları eylem planı lekelenmeme hakkında tutun da e-duruşmaya, e-tebligat, arabuluculuğa uzlaşmaya kadar bütün çağın ötesinde çok ciddi gelişmeler sağlandı. Adli görüşme odaları hakim ve savcılarımızın özlük hakları savunma hakkını güçlendirilmesi gibi pek çok alanda çok önemli adımlar atıldı. Bugün bu hizmetleri adına layık bir şekilde sunulmaya çalışılıyor hakim ve savcı ve personel eksiği giderilmesi noktasında hükümetimiz en büyük kadroları adliye teşkilatına tahsis etti niye adalet sağlansın diye imkanlar iyi ve olumlu ölçüde eğitim düzeyi geliştikçe, ekonomi geliştikçe ebetteki bunula paralel olarak adliye noktasında çok ciddi gelişmeler sağlandı. Adalet sistemimiz her zamankinden çok daha güçlüdür ve her zamankinden daha güzel durumdadır. Tabi ki; kamuoyuna yansıyan kararlar var bu karar bir tarafın hoşuna giderken diğer tarafın hoşuna gitmiyorsa buda doğru değil siyasi olarak bu kararları açmamız lazım. Kararlar uygulanır saygındır tartışabilirsiniz ama karar sizin hoşunuza gitmediği zaman o kararı tartışıyorsanız tabi bu doğru değil ama bunu söylediğimiz zaman başka kararlara da başka türlü yorumlar getirildiğini görüyoruz ve dolayısıyla hepimizin burada hakikiyetin ortaya çıkması fikirlerin çatışmasını yaratır. Bunların uygun ortamda uygun zeminde hakka, hakkaniyete adalete uygun bir şekilde karara bağlanmasına ellimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz."

"Hepimizin adaleti içselleştirmemiz gerekiyor"

Son olarak kürsüye çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ise"Ama ben bir farklı noktaya geleceğim sanki adalet sadece hakime ve savcıya farz gibi hakim savcıya görev gibi söyleniliyor toplumumuzda hayır öyle değil Allah hepimize adaleti farz kılıyor. Aile babası da adaletli olacak, amirde adaletli olacak, memurda adaletli olacak. Elbette ceza kanunda işlenen suç ve cezalar adliyelerde görülecek ancak adliyelere sadece adaleti sıkıştırmak en büyük yanlışlarımızdan bir tanesidir. Hepimizin adil olması gerekiyor, hepimizin adaleti içselleştirmemiz gerekiyor. Adalet dünya kuruldu kurulalı bir hasret bir meziyet olarak görüldü. Ama ben diyorum ki adalet bir insanda olması gereken ölçülerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar konuşmasına adalet şiirini okuyarak son verdi.

