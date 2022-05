ADD'de bayrak değişimi

2011 yılından bu yana ADD Şube Başkanlığı görevini yürüten Aslan Palalı, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenen törenle, şube başkanlığı İskender Tanrıverdi'ye devretti.

Palalı, görevi devralan yeni ADD Şube Başkanı ve Yönetimine başarılar diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Palalı,"Bu süreç içerisinde bizimle yol alan, derneğimizin yaşamasında emek veren her arkadaşımıza, her üyemize, herkese ve yoldaşlarımıza, bize gönül verip fakat üye olmayan ama maddi manevi destek veren dostlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Yaşasın Atatürk cumhuriyeti, yaşasın Atatürk devrim ve ilkeleri, yaşasın tam bağımsız laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti diyerek bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Maddi ve manevi her zaman yanlarında olacağımı belirterek, görevimi devrediyorum. Bu süreçte bizi destekleyen basınımızın güzide temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne zaman iki kelimemiz olsa hep basında yer buldu. Ben de bir basın mensubu olarak, Adıyaman basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Görevi devralan ADD Başkanı İskender Tanrıverdi ise şunları söyledi:

"Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Atatürkçü Düşünce Derneği tam gaz yoluna devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığı altında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Başkanımızın bıraktığı yerden çok daha iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim, zahmet verdik. Bundan sonra inşallah sık sık görüşeceğiz."şeklinde konuştu.

Devir teslim töreni sonrası Tanrıverdi, Palalı'ya bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür ederek bir plaket takdim etti.