ADD üyeleri Atatürk büstüne çelenk bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman Valiliği önünde düzenlen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ADD Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı ve üyeleri Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.

Çelenk sunumun ardından ortak açıklamada bulunan ADD Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, “Ordu Korgan Kaymakamı Sayın Miraç Akbulut’un Cumhuriyet Bayramı konuşmasında; Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ten övgü ile söz edip minnet, özlem ve saygıyla anması ve ‘Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır’ sözlerine yer vermesi bazılarını rahatsız etmiş, şikayet konusu olmuş. Gariptir ki, bu hadsiz ve haksız şikayet yetkililerce ciddiye alınıp 'Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutum' gibi anlaşılması olanaksız bir gerekçe ile hakkında soruşturma açılan değerli Kaymakamımız 'Soruşturmanın selameti açısından' görevden uzaklaştırılmış. Olayın duyulmasından itibaren yükselen ve giderek şiddetlenen tepkiler, bu uygulamanın toplum vicdanını derinden yaraladığını göstermektedir. Aziz milletimizin büyük çoğunluğu ile Sayın Miraç Akbulut’a sahip çıktığını görmek ise, bu utanç verici durumun tek sevindirici yanı olmuştur" dedi.

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