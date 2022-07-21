Acil girişinde yol düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce freze çalışması yapılan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil girişinin asfalt serimi tamamlandı.

Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, asfaltlanan yolun öneminden dolayı çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlandığını söyleyerek, gayretle çalışan personele kolaylıklar diledi.

Hasta yakınları ve hastane çalışanları ise Acil yolunun yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, bunu kısa süre içerisinde yerine getiren Adıyaman Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: PHA