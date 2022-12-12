Abdulkadir Konukoğlu'ndan, Başkan Kılınç’a ziyaret

SANKO Holding Onursal Başkanı işadamı Abdulkadir Konukoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette konuşan Konukoğlu, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok kıymetli işadamı Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu bey bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine hem nazik ziyaretlerinden ötürü, hem de ilimizde devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve işadamı Konukoğlu, çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.