8 İlde su ve katı atık altyapıları güçlendirme projesine 266 milyonluk bütçe ayrıldı

İller Bankası ve AFD’nin birlikte yürüttüğü "Belediye Hizmetleri Projesi"nin 8 ildeki 12 faydalanıcı kurumu, 7-8 Mart 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir çalıştayda buluşarak uluslararası ihale prosedürleri eğitimi aldı.

266 milyonluk bütçe

2020’de başlayan "Belediye Hizmetleri Projesi"ne Avrupa Birliği’nin sağladığı 203 milyon Avro’luk hibe finansmanını yöneten Fransız Kalkınma Ajansı AFD, 63 milyon Avro’luk bir kredi ile projenin toplam finansmanını 266 milyon Avro’ya çıkarttı. Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde içme suyu, atık su ve katı atık sistemlerinin güçlendirilmesi için 19 altyapı yatırımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2.4 milyon kişiyi kapsıyor

2025 yılında tamamlanacak olan program sayesinde, son yıllarda nüfusu yoğun bir şekilde artan bölgedeki yaklaşık 2,4 milyon kişi, daha güçlü içme suyu, atık su ve katı atık hizmetlerine ulaşacak. Ayrıca, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık tehlikesine karşı, su kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilerek yılda yaklaşık 4,5 milyon metreküp kirli suyun çevreye karışması önlenecek ve yılda yaklaşık 22 milyon metreküp içme suyu tasarruf edilecek. Program, belediyelerin katı atık ve atık su sistemlerinin daha etkili yönetimini sağlayarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunacak.

İller Bankası ve AFD çalıştay yaptı

Projenin önemli hedeflere etkili bir şekilde ulaşması için yapılan teknik destek faaliyetleri kapsamında, projenin nihai faydalanıcıları ve uygulayıcıları olan belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerinin teknik ve finansal yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 85 kişinin katıldığı çalıştayda AFD’nin Paris’ten gelen uzmanları ihale prosedürleri ile ilgili bir eğitim verdi. Eğitime İLBANK Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri de katılarak önemli katkılarda bulunurken, bundan sonraki aşamada, proje kapsamında yerelde yürütülecek olan ihale süreçlerinin en etkili şekilde yönetilerek, 8 ilde hizmetlerin güçlenmesi ve Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı mücadelesinin desteklenmesi hedefleniyor.