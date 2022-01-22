605 köy ve mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik, Çelikhan, Tut, Gerger, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 141 köy ve 464 mezraya ulaşım için çalışmalar devam ederken merkeze bağlı 169, Besni’de, Çelikhan’da 39, Gerger’de 110, Gölbaşı’nda 20, Kahta’da 126, Samsat’ta 22, Sincik’te, 66 köy ve mezra yolunda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından açılması için çalışma devam ediyor.