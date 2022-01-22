Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik, Çelikhan, Tut, Gerger, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 141 köy ve 464 mezraya ulaşım için çalışmalar devam ederken merkeze bağlı 169, Besni’de, Çelikhan’da 39, Gerger’de 110, Gölbaşı’nda 20, Kahta’da 126, Samsat’ta 22, Sincik’te, 66 köy ve mezra yolunda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından açılması için çalışma devam ediyor.Kaynak: PHA
605 köy ve mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle 605 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken ulaşıma kapanan köy ve mezraların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
22 Ocak 2022 Cumartesi 18:29
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