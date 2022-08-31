30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

TPAO Sosyal Tesislerinde yapılan resepsiyonda Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, davetlileri kapıda karşıladı. Vali Çuhadar, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Kabul törenine; Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve gazeteciler katıldı.