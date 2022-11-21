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250 bin sosyal konutun kura çekimine Şahinbey ile devam edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine Gaziantep’te, Şahinbey ilçesiyle devam edildi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:39
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250 bin sosyal konutun kura çekimine Şahinbey ile devam edildi

Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda 78 bin 360 kişinin başvurduğu, Şahinbey ilçesini kapsayan 4 bin 200 konutluk kura çekim törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep genelinde yürütülen konut projeleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklara ve milletvekillerine teşekkür etti.
Şahin: Herkesin kış gününde evi barkı olsun diye buradayız
Başkan Fatma Şahin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:
"Dünyada mekan, ahirette iman. Bizim medeniyet kodlarımız bunu emredir. Bizim şiirlerimizde, ‘Memleket isterim ne sen ben ne de zengin fakir ayrımı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun.’ deniliyor. Tam da bunun için buradayız. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Herkesin yuvası olsun. Yuva dediğimiz şey, sıcaklık, mutluluk, güven ve huzurdur. Gaziantep modeli için bir aradayız. Gaziantep modeli kardeşlik modeli, birlikte rahmet var modeli.”Konuşmasının ardından katılımcılar için 2014’ten bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kentte konut adına yapılan çalışmaları anlatan Başkan Şahin, yeni yaşam alanları planlamaları kapsamında Güneyşehir ve Geneyik bölgesi başta olmak üzere, Medeniyet Şehri, Sarısalkım-Öğümsöğüt, Bayramlı Bölgesi, Kuzeyşehir, Sam ve Nizip Fıstık Kent projelerinden bahsetti.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in hızlı gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:“Kentteki konut ihtiyacını karşılamak için yürütülen çekilişlerimiz Şahinbey ilçesiyle sürüyor. İnşallah başta gelenler olmak üzere en çok ihtiyacı olan kişilere birinci etapta çıkmış olur. Velev ki birinci etapta çıkmadı, inşallah ikinci ve sonraki etaplarda diğer ihtiyaç sahiplerine de çıkar. Şehrimize pozitif ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre Şehircilik Bakanımızı bu süreci takip eden milletvekillerimizi hiç şüphesiz baştan beri 9 ilçenin dokuzuna da bu anlamda konutların yapılması koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ'ye de bu organizasyondan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”
Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından, günün ilk talihlilerini belirlemek üzere kura çekilişleri gerçekleştirildi.
Gaziantep’te 10 bini aşkın konut sahiplerini bulacak
"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi’ne Gaziantep’te, 166.653 başvuru yapılırken 10.024 adet konut sahiplerini bulacak. Konutların 4.200’ü Şahinbey, 4.000’i Şehitkamil, 750’si Nizip, 374’ü İslahiye, 200’ü Nurdağı, 200’ü Oğuzeli, 150’si Araban, 100’ü Yavuzeli, 50’si Karkamış ilçelerine yapılacak.
Proje kapsamında Şehitkamil ilçesinin kura çekimlerine 22-23 Kasım 2022 tarihinde Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda devam edilecek.

 

Kaynak: PHA
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