23 Nisan'da başkanlık makamına minik Kerem oturdu - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Demokrasi İlkokulu öğrencisi Kerem Uyandı'ya teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende Demokrasi İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri de hazır bulundu. Minik Başkan Kerem Uyandı görev süresi boyunca ilgili birimleri arayarak talimatlarda bulundu.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının en güzel geleneği olan makam koltuğu devrini gerçekleştirdik. Kerem Başkana görevinde başarılar dilerim" dedi.

Başkan Kılınç program sonunda minik Kerem'e çeşitli hediyeler takdim etti.

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