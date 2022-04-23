23 Nisan etkinliklerinde 23 bin öğrenciye oyuncak dağıtıldı

Kahta Kaymakamlığı, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Gönüllüler Derneği’nin ortak yürüttüğü '23 Nisan’da 23 Bin Öğrenciye 23 Bin Oyuncak' projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokullarda eğitim gören çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ve yönetim kurulu üyeleri Şehit Muhammet Safitürk İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulu, Göçeri İlkokulu ve Narince İlkokulu’nda gerçekleşen programlarda öğrencilere oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladılar.

Tüm çocukların özel olduklarını belirten Proje Yürütücüsü Koray Akyıldız, "Tüm çocuklarımız bizim için önemlidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu özel günlerinde sevindirmek istedik. Çocuklarımızın yüzlerine ufak bir tebessüm oluşturmamız bile bizim için sevindirici bir haberdir. Önümüzdeki günlerde oyuncaklarımızı tüm hızımızla bütün çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi.

Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ise, "Kahta Kaymakamlığı ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan projeye katkı sunmak istedik. Yarınımızın büyükleri olan çocuklarımızı bu özel günlerinde mutlu etmek istedik. Bu özel günlerinde onları biraz daha mutlu etmek amacıyla çocuklarımıza çeşitli oyuncaklar alarak katkı sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

Kaymakam Refiki Mert Can Canga ise projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’ya, Proje Koordinatörü Yunus Yücel’e, Proje Yürütücüsü Koray Akyıldız’a ve Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ile Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.