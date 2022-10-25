2022 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile sivil toplum başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda, merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleri ile bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Adıyaman’da 2022 yılında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar” 2022 3. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 367 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 32.4 milyar lira’dır. 2022 yılı programı 4.4 milyar lira olup, 2022 yılı 3. Dönem itibarıyla 2.3 milyar lira harcama yapılmış ve % 51,4 lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır”dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2022 yılı programlarında küçüklü büyüklü 294 adet işin yer aldığını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli 31.1 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 4.7 milyar lira harcanmıştır. 2022 yılında ise yaklaşık 3.2 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2022 yılı 3. Dönem itibariyle bu ödeneğin 2 milyar lira’sı harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi % 65’tir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 73 adet işin proje bedeli 1.3 milyar lira’dır. Bu işler için 2022 yılında yaklaşık 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle yaklaşık 224 milyon lira harcama yapılarak %17,4 lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 367 adet projenin 56 tanesi bitirilmiş, 172 proje devam etmekte, 127 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 12 proje tasfiye edilmiştir”dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.