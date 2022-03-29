2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu tarafından, Adıyaman'daki başarılı meslek gruplarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'yılın en iyileri' ödülünün bu seneki sahibi Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu.

Daha önce polis teşkilatı ile pandemide gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı sağlık çalışanlarına verilen, 2020 yılında da Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin layık görüldüğü başarı belgesi, 2021 yılında da Adıyaman Belediyesi'nin bir başka birimi olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın da katılımlarıyla Adıyaman Belediyesi ek hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen programda başarı belgesini

Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara'ya takdim eden ve tüm personele gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür eden Muhtarlar Federasyonu Başkanı Geylani Taş burada yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak Adıyaman genelinde kendi alanında başarılı olan meslek gruplarını daha da teşvik etmek amacıyla, her yıl düzenli olarak dağıttığımız teşekkür belgesinin bu yıl ki sahibi Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli oldu. Geçen yıl da Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün hak ettiği belgenin bir kez daha Adıyaman Belediyesi'ne gelmesi belediyenin faydalı çalıştığının kanıtıdır. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Törene katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, gayretle çalışan personellerini onure etmesinden dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'a ve yönetimine teşekkür ederek, geçen yıl Temizlik İşleri müdürlüğü personelimizin aldığı bu anlamlı ödülün bu yılda Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize verilmesi, bizi çok mutlu etti. Adıyaman Belediyesi'nin tüm birimleri olarak şehrimiz için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımıza da bu duyarlı davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Muhtarları Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetimi, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara ile personellere belgelerini dağıttı.