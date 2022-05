180 orman köyüne yangınla mücadele için malzeme desteği

Geçen yaz mevsiminde Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep’te yaşanmaması için yapılan iş birliği protokolü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtıldı.

İtfaiye ekiplerinin olası yangınlarda olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesini ve bu yolla olası zararların en az seviyeye indirgenmesini amaçlayan proje, muhtarlar öncülüğünde orman sınırlarında yaşayan mahalle sakinlerine ekipman desteği ve bu ekipmanın doğru kullanımlarına dair eğitimleri içeriyor.

İtfaiye personelleri eğitim verdi

Dağıtım töreni öncesi malzeme dağıtımı yapılan muhtarlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından orman yangınlarına ilk müdahale, orman yangını tipleri, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve zamanları, alınacak önlemler ve orman yangınlarının söndürülmesi olmak üzere 19 başlıkta eğitim verildi. Personeller ayrıca malzemelerin kullanımı konusunda da bilgiler verdi.

Şahin: Bizim yangınlarda en büyük kozumuz bilgiye dayalı koruyucu- önleyici tedbir

Dağıtım törenine katılan ve konu hakkında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın önemli olduğunu ve zamanlamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Valiliğimizde imzalanan protokol sonrası dağıtımı da bilerek mevsimsel olarak havaların ısınmaya başladığı dönemde yapmak istedik. Dünyaya baktığımızda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi iklim değişikliği. Özellikle bu konuda doğayı koruma ve küresel ısınmayı azaltma amacıyla her bir vatandaşın, kurumların, ülkelerin öncelemesi gerekiyor. Dünya bir buçuk derece daha ısınsa çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Biz ‘Yeşil şehir’ dediğimizde bunu lüks değil yapmamız gereken bir alan olarak gördük. İklim değişikliği ile ilgili uluslararası kurumlardan gelen uyarılar var. Su yönetimi, iklim eylem planlarının hayata geçirilmesi gibi başlıklar konuşuluyor. Bizim yangınlarda en büyük kozumuz bilgiye dayalı koruyucu- önleyici tedbir.”

"Bu konuda biz her türlü desteği vermeye hazırız"

Başkan Şahin, konuşmasının devamında şehirleri insan vücuduna benzeterek, ağaçlandırma çalışmalarının da önemine değindi:

“Eğitimler çok basit bilgiler olarak görülebilir ama kullanılmadığı zaman çok büyük zayiatlar ve yangınlarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Ciğerlerimizin yanmaması için tedbir almamız gerek. Yangında o bölgede yaşayan vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini düşündük. Bu konuda biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konu bizim için çok önemli çünkü ciddi hedeflerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında bütün ilçelerimizle iş birliğinde daha yeşil bir Gaziantep için yola çıktık. Gördüğümüz bütün boşluklara ağaçlandırma yapıyoruz.”

Vali Gül: Küçük dokunuşlarla hayatı kolaylaştıracak işler olacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ise geçen sene ülke olarak çok büyük yangınlar yaşanıldığını, ciddi miktarda ormanlık alanın yandığını ifade ederek, “Bu dönemde Başkan Fatma Şahin, Gaziantep olarak koruyucu- önleyici tedbirler alma konusunda öncü oldu. Orman yangınlarında erken müdahale edersek mücadelede başarı sağlıyoruz. Bu müdahale olmazsa kontrolden çıkıyor yangın. İtfaiye ekipleri yangınlara şehir merkezinde çok rahat ve hızlı müdahale ediyor. Ama kırsal mahallelerde ve orman içerisinde arasözün müdahalesi zaman alıyor. Burada muhtarların öncülüğünde oradaki vatandaşların gerek yangın çıkmasını önlemeye yönelik bilgilendirme gerekse de yangında müdahale çok önemli. Yangının genişlemesi engellendiğinde ilgili kurumlar belli süre içerisinde yangınla gelerek müdahale edip söndürecekler. Bu yıl kazasız ve yangınsız bir dönemimiz olmuş olur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Küçük dokunuşlarla hayatı kolaylaştıracak işler olacak” diye konuştu.

Bakbak: Oksijen kaynağımız ormanların kökü bugünlerimiz ise yaprakları geleceğimiz, çocuklarımız

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, konu hakkında yaptığı konuşmada teknolojisinin gelişmesiyle iklim değişikliği bugün bütün dünyanın konuştuğu bir konu olduğunun vurgulayarak şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz sene bir taraftan orman yangınları olurken bir taraftan da Karadeniz Bölgesi’nde sel baskınları yaşandı. Dünyanın her yerinde bu değişim hala devam ediyor. Türkiye’de ise mevsim normallerinin üstünde bir serinlik var şu anda. Oksijen kaynağımız ormanların kökü bugünlerimiz ise yaprakları geleceğimiz, çocuklarımız. Değişen şartlar çocuklarımızın yaşam kalitesini etkileyecek. Geçen yıl 16 büyük orman yangını oldu. Bütün illerimiz seferber oldu. Bütün imkanlar kullanıldı. Orman alanlarında çalışmalar ciddi şekilde arttırıldı. Burada dağıtılan malzemeler yangınlara müdahalede çok kıymetli.”