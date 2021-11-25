15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi açıldı

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrencilerin resimlerini tek tek inceleyerek, okul idaresi ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönen, çalışmalarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik etti.

Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Gönen, burada yaptığı açıklamasında; sanatın bir dalı olan resim yapmanın, öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katacağının önemine dikkat çekti.

Sergi sonrasında okul öğretmenleriyle bir araya gelen Gönen, eğitim faaliyetleri ve yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.