Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.358,28
ALTIN
1.002,79
DOLAR
18,23
STERLİN
20,99
EURO
18,09

112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Adıyaman’da 112 Acil Çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlarımıza sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 16:55
3 Okunma
112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu’nda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Abdurrahman Biçer, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Seydi Körede, İl Sosyal Etüt Proje ve Gamer Müdürü Enver Doğan, ve diğer yetkililer katıldı.
Kurumlar arası istişare ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Seydi Körede tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2022 yılı çalışmaları ve çağrı istatistiklerini içeren bir sunum yapıldı.
Tüm acil çağrıların 112 numarası altında tek bir çatıda toplandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde tüm illerimizde hayata geçirilen ve bu kapsamda ilimizde hizmete sunulan 112 Acil Çağrı Merkezine 01 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 439 Bin 884 çağrı gelmiştir. Gelen bu çağrıların 146 Bin 131 tanesi (yüzde 33,22) vakaya dönüşmüştür. 293 Bin 753 çağrı vakaya dönüşmemiş gereksiz/asılsız çağrı oranı 66,78 olmuştur. 2021 yılı sonunda yüzde 74,88 olan gereksiz asılsız çağrı oranı 2022 yılı ilk 8 ayında yüzde 66,78 seviyesine gerilemiştir. Bugün ilimizdeki Acil Çağrı hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla gerekli istişareleri yaptık. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, burayı gereksiz çağrılarla meşgul etmeyin. Bu anlamda herkesi sağduyulu bir şekilde gerçekten ihtiyacı varsa aramalarını bekliyoruz”dedi.
Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol Caddesi'nde yol çizgileri yenilendi
Petrol Caddesi'nde yol çizgileri yenilendi
Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Başkan Kılınç kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
Başkan Kılınç kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
Torunoğlu’dan erdemli davranış
Torunoğlu’dan erdemli davranış
Başkan Kılınç muhtarlarla birlikte vatandaşı ziyaret etti - Videolu Haber
Başkan Kılınç muhtarlarla birlikte vatandaşı ziyaret etti - Videolu Haber
Alitaşı Mahallesi'nde freze çalışması - Videolu Haber
Alitaşı Mahallesi'nde freze çalışması - Videolu Haber
Adıyaman’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Adıyaman’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Adıyaman'da '1 Eylül Dünya Barış Günü' açıklaması - Videolu Haber
Adıyaman'da '1 Eylül Dünya Barış Günü' açıklaması - Videolu Haber
Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Videolu Haber
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim