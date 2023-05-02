Türk Oftalmoloji Derneği tarafından düzenlenen 7’nci Canlı Cerrahi Sempozyumu, 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye’deki göz hekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla dünya standartları kalitesinde etkinlik ve eğitim organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türk Oftalmoloji Derneği’nin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre’den sonra en önemli ve en çok ilgi gören toplantısı haline geldi. Göz doktorlarının bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanıyan sempozyum kapsamında 70 göz hastasına ameliyat yapılacak ve ameliyatlar canlı yayınla yüksek çözünürlüklü olarak 4 kamera ile konferans salonundaki dev ekrana yansıtılacak.

EĞİTİM HER ŞARTTA SÜRMELİ

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, “Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu büyük deprem felaketi sürecinde bir yandan bölgedeki göz hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya, yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da eğitim faaliyetlerinin yadsınamaz önceliği ile eğitim çalışmalarımızı sürdürmek üzere çaba harcıyoruz. Çünkü hayatın bize getirdiği her türlü zorluklara ve imkansızlıklara ragmen eğitim ve tecrübe paylaşımı devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

4 GÜNDE 70 AMELİYAT YAPILACAK

Prof. Dr. Ziya Kapran “Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma 4 gün boyunca ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından göz hekimleri katılarak ve sunumlar yapacaklar.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlediğimiz sempozyum büyük ilgi görmüş ve sempozyumda 4 gün boyunca 120 göz hekimi 70 canlı ameliyat gerçekleştirmişti.