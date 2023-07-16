'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tarık Buğra, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşların katılımıyla şehitler mezarları başında anılarak dua edildi.

Kaymakam Buğra, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri ziyaret ederek, Sakarya'nın Sapanca İlçesinde 2001 yılında vatani görevini yaptığı esnada Şehit düsen Jandarma Er Savaş Arıkçı'nın mezarını ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.



Kaynak : PHA