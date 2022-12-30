Yirmi aylık bebek beşiğinde ölü bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre; olay Gölbaşı ilçesinde meydana geldi.

20 aylık olan Halil Abit, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz bir şekilde görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti. Halil Abit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.