Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çayır, mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi için üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması için yürütülen “Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi” kapsamında destekleme faaliyetleri uygulanmaya devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yem bitkisi tohumluk dağıtım programına İlçe Müdürü Erdal Yılmaz ile birlikte müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

Dağıtımda konuşan İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, “Üreticilerimize program kapsamında 7 bin 500 kilo adi fiğ ile 600 kilo yonca tohumu dağıtıldı. Tohumlar yüzde 75 Bakanlık desteği, yüzde 25 çiftçi katkısı şeklinde bütçelendirilmiştir. Hayvancılık yapan üreticilerin en yüksek maliyetini yem oluşturmaktadır. Yem bitkileri ekerek üreticiler kendi yemlerini kendileri karşılayacak. Ayrıca yem bitkileri eken üreticilerimize Bakanlık dekar başına fiğ için 60 TL, Yonca için 90 TL alan bazlı destek vermektedir. 96 üreticimize dağıttığımız yem bitkileri tohumu teşvik amaçlı olup hayvancılık yapan tüm üreticilerimizin yem bitkileri ekmeden kazanç elde edeceğini düşünmüyoruz” dedi.

iha