UMKE'den gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri Gölbaşı Tren Garında tren kazası sonrası 39 UMKE gönüllüsünün de katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği; Adana istikametinden Malatya yönünde ilerleyen karma tren yolcu, yük Gölbaşı tren garında ters makas sebebiyle raydan çıkması sonucu devrilmesinin ardından 23 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerin de katıldığı bölgeye gelen ekipler tarafından yaralılar trenden kurtarılarak hazırda bekletin sağlık görevlilerine teslim edildi. 3 gün süren eğitimin ardından gerçekleştirilen tren kazası tatbikatın ardından 39 UMKE gönüllülerine sertifikaları verildi.

Kaynak: PHA