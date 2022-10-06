Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.553,85
ALTIN
1.022,89
DOLAR
18,58
STERLİN
20,83
EURO
18,28

UMKE'den gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından senaryo gereği tren kazası sonrası kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

06 Ekim 2022 Perşembe 19:05
10 Okunma
UMKE'den gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri Gölbaşı Tren Garında tren kazası sonrası 39 UMKE gönüllüsünün de katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği; Adana istikametinden Malatya yönünde ilerleyen karma tren yolcu, yük Gölbaşı tren garında ters makas sebebiyle raydan çıkması sonucu devrilmesinin ardından 23 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerin de katıldığı bölgeye gelen ekipler tarafından yaralılar trenden kurtarılarak hazırda bekletin sağlık görevlilerine teslim edildi.  3 gün süren eğitimin ardından gerçekleştirilen tren kazası tatbikatın ardından 39 UMKE gönüllülerine sertifikaları verildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.10.2022 20:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı'nda 'Önce Yaya' etkinliği düzenlendi
Gölbaşı'nda 'Önce Yaya' etkinliği düzenlendi
Gölbaşı’nda otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Gölbaşı’nda otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Gölbaşı’nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı’nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı Gençlik Festivali 2 konser ile sürecek
Gölbaşı Gençlik Festivali 2 konser ile sürecek
Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi
Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi
Gölbaşı’nda minibüste sahte deterjan ele geçirildi
Gölbaşı’nda minibüste sahte deterjan ele geçirildi
Gölbaşı’nda üzümden yüksek rekolte bekleniyor
Gölbaşı’nda üzümden yüksek rekolte bekleniyor
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gölbaşı’nda uyuşturucu denetimi yapıldı
Gölbaşı’nda uyuşturucu denetimi yapıldı
Gölbaşı’nda 'Kene Avcısı' sülünler doğaya salındı
Gölbaşı’nda 'Kene Avcısı' sülünler doğaya salındı
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gölbaşı ilçesinde incir festivali düzenlendi
Gölbaşı ilçesinde incir festivali düzenlendi
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Gölbaşı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim