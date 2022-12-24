Teknede kaybolan 2'nci kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Gölbaşı Tabiat Parkı Gölü'nde meydana geldi.

Balık tutmak için göle açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Dağlılar (46), dönüş esnasında içinde bulundukları tekne alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek kıyıya çıkarak yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipler suda arama çalışmalarına başladı. Polisler, yaptığı aramada kaybolan Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla tekrardan başlanılan arama çalışmalarında Kadir İrendeli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İrendeli'nin cansız bedeni ekipler tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Batan tekneyle ilgili inceleme sürdürülüyor.



Perre Haber Ajansı (PHA)