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Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin taklalar atarak kanala düştüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03 Ekim 2021 Pazar 12:18
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Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin taklalar atarak kanala düştüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya Karayolu’nun 18. kilometresinde İsrafil Göksu idaresindeki 02 ACB 308 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cankara köyü yakınlarında takla attı. Takla atan motosiklet yağmur suyu kanalına düştü. Kazada motosiklet sürücüsü İsrafil Göksu ile motosiklette bulunan Cahit Kuru yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 03.10.2021 12:56
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