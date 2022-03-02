Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret

Bölge şampiyonu olarak Adıyaman'ı temsil edecek Cumhuriyet Ortaokulu Badminton Takımı Sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Gençlik Spor Müdürü Metehen Güzel, Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Önderci, Kaymakam İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti.

Kaymakam İhsan Ayrancı, başarılı sporcuları 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirerek, Cumhuriyet Ortaokulu Badminton Takımı Sporcularına ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Murat Önderci'ye Türkiye Şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: PHA